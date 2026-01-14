Cocco Bill und die PiratenJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 10: Cocco Bill und die Piraten
Bei einer Schlägerei mit zwei Surfern in einer Hafenkneipe wird Cocco Bill k.o. geschlagen und von Captain Flint und dessen Mannschaft einfach auf deren Schiff mitgenommen. Dort arbeitet er als Matrose. Als sie von Piraten überfallen werden, bekommt Cocco Bill beim Kampf mit Smog einen Schlag auf den Kopf und verliert sein Gedächtnis. Er kann sich erst wieder erinnern, als sie auf der Pirateninsel ankommen und dort den Anführer der Piraten treffen. Das ist kein geringerer als Bunz Barabunz. Cocco Bill schafft es jedoch zu fliehen. Es kommt zu einem kurzen Kampf, und am Ende trifft Cocco Bill endlich wieder auf Slowtrot, der ihn die ganze Zeit gesucht hat. Und Bunz muß seine Strafe auf dem Schiff von Captain Flint abarbeiten.
