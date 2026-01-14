Cocco Bill ohne KamillenteeJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 12: Cocco Bill ohne Kamillentee
Im ganzen Wilden Westen gibt es keine Kamille mehr, geschweige denn Kamillentee. Egal in welche Stadt oder in welchen Saloon Cocco Bill kommt, nirgendwo gibt es seinen heißgeliebten Kamillentee. Verantwortlich dafür ist natürlich kein geringerer als Bunz Barabunz. Dieser hat jede Kamille im Land aufgekauft, um den Preis in die Höhe zu treiben und sie später teuer zu verkaufen. Ein angenehmer Nebeneffekt für ihn. Er schädigt dadurch Cocco Bill. Dieser fühlt sich hundeelend und steckt sich selber ins Gefängnis. Aus Angst, er könnte ohne Kamillentee noch ganz verrückt werden. Dort erfährt er durch einen Zufall, wo noch Kamillentee zu finden ist. Bei einem Indianerstamm stößt er auf die letzten Reste seines begehrten Getränks. Frisch gestärkt und mit einer Kamillen-Wünschelrute ausgestattet, macht sich Cocco Bill auf die Suche nach der inzwischen heißbegehrten Pflanze. Auf einem Piratenschiff an der Küste wird er schließlich fündig. Es kommt zum finalen Kampf mit Bunz, welchen Cocco Bill natürlich gewinnt. Die Kamille ist wieder frei für jeden erhältlich, und Cocco Bill ist glücklich, daß er endlich wieder überall sein Lieblingsgetränk bekommt.
