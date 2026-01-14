Cocco Bill
Folge 2: Cocco Bill jagt Zippo
Cocco Bill kommt nach Pepper City. Der dortige Sheriff hat Probleme damit, die obere Hälfte eines Gangster - namens Zippo - zu fangen. Cocco Bill bietet ihm seine Hilfe an. Was Cocco Bill natürlich nicht weiß, die flüchtige Hälfte des Gangsters hat sich als Quarterman getarnt und hält sich in der Stadt auf. Er arbeitet mit Bunz Barabunz zusammen, welcher einen bösen Plan verfolgt. Er läßt Osusanna entführen, um sie an die Indianer zu verkaufen. Als Gegenleistung erhält er eine fünfzigköpfige Trisonherde, von der er ein Trison teuer verkaufen möchte. Die restlichen Trisons sollen verschwinden. Aber Cocco Bill schafft es, Osusanna zu retten und das Geheimnis von Quarterman aufzudecken. Zum Schluß wandert dieser - wieder komplett zusammengesetzt - als der Gangster Zippo ins Gefängnis. Und Bunz Barabunz ärgert sich, daß sein Plan wieder einmal nicht aufgegangen ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick