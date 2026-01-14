Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cocco Bill

Cocco Bill und die Kapuzenbande

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
Cocco Bill und die Kapuzenbande

Cocco Bill

Folge 13: Cocco Bill und die Kapuzenbande

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Cocco Bill schleust sich selber als Bandit getarnt in die Kapuzenbande ein. Diese begeht - mit roten Kapuzen getarnt - Raubüberfälle und versetzt die ganze Gegend in Angst und Schrecken. Doch Cocco Bills Tarnung fliegt auf. Es kommt zu einer Schießerei mit der Kapuzenbande, bei der es dem Anführer gelingt zu fliehen. Später gelingt es Cocco Bill aber, den Anführer zu überwältigen und zu enttarnen. Es ist Dandy, der Neffe des Colonels, welcher ein sehr einflußreicher Mann in der Gegend ist. Dandy gesteht, daß er die Raubüberfälle nur begangen hat, weil ihm dauernd so langweilig ist und er ein spannendes Hobby gesucht hat.

