Studio 100 International Staffel 1 Folge 11 vom 14.01.2026
Folge 11: Cocco Bill und der Pianospieler

14 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Cocco Bill ist auf der Jagd nach Bob Paganini. Dieser raubt - bewaffnet mit einer Geige - Banken aus. Dort spielt er so lange, bis er das ganze Geld bekommt. Als Cocco Bill dem in einer kleinen Stadt ansässigen Sheriff einen Besuch abstattet, trifft er auf Gnak. Dieser hat, weil er nicht lesen kann, dem Pianospieler Bis Kroma die Haare weggeschossen. Bis hat nun keinen musikalischen Erfolg mehr und will sich dafür an Gnak rächen. Doch Cocco Bill gibt Bis zu verstehen, daß er das nicht zulassen wird.

