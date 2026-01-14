Cocco Bill verliert seinen SchattenJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 19: Cocco Bill verliert seinen Schatten
Cocco Bill und Slowtrot entdecken, daß sie ihre Schatten verloren haben. Während Cooco Bill seinen Schatten sucht, entdeckt er, daß dieser Raubüberfälle begeht. Mit Hilfe der Indianer und eines Orakels gelingt es Cocco Bill, seinen Schatten wieder einzufangen. Sein Schatten erzählt ihm, daß er von Bunz Barabunz' Schatten erpreßt wird. Cocco Bill und sein Schatten stellen Bunz und seinem Schatten eine Falle. Es kommt zu einem kleinen Kampf, an dessen Ende Bunz und sein Schatten das Weite suchen. Cocco Bill befreit die Schatten von anderen Leuten, die ebenfalls erpreßt wurden, und diese können wieder zu ihren Eigentümern zurückkehren. Cocco Bill hat nun auch seinen Schatten wieder, der ihm verspricht, ihn nie wieder zu verlassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick