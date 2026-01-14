Cocco Bill und die Zahl SiebenJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 15: Cocco Bill und die Zahl Sieben
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cocco Bill ist gerade in einem Saloon, als er den Dorftrottel der Stadt Taran, Pupo, kennenlernt. Dieser geht ihm ziemlich auf die Nerven. Cocco Bill will ihm eine Lektion erteilen, wird jedoch von der Nachricht unterbrochen, daß eine Bande von sieben Räubern - genannt die "Wilde Bande" - die Kutsche überfallen hat. Zusammen mit dem Sheriff der Stadt macht sich Cocco Bill auf die Suche nach der "Wilden Bande".
