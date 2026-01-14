Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 30vom 14.01.2026
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Cocco Bill findet in der Wüste eine Fliegende Untertasse. Deren Pilot, ein Alien, befindet sich in "Area fifty-one" bei den Wissenschaftlern Walkie und Talkie. Bewacht wird das geheime Gelände unter anderem von dem Soldaten Rusty und seinem Wachhund, welcher ein regelrechter Tolpatsch ist. Da der Außerirdische vermutlich im Besitz wertvoller Informationen ist, möchten Bunz sowie ein korrupter Gouverneur ihn entführen lassen. Dafür engagiert Bunz die Kuknass-Brothers. Diese schaffen es, in "Area fifty-one" einzudringen, werden allerdings von Cocco Bill davon abgehalten, den Außerirdischen zu entführen. Ihr Plan mißlingt allerdings, und Cocco Bill und Rusty schaffen es durch die Kuknass-Brothers, Bunz und dem korrupten Gouverneur auf die Schliche zu kommen und diese zu verhaften.

