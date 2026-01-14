Cocco Bill und die MineJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 33: Cocco Bill und die Mine
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Osusanna bittet Cocco Bill, ihren Onkel zu suchen. Dieser ist seit langem in seiner eigenen Mine verschollen. Sollte er innerhalb von zwei Tagen nicht wieder zurückkehren, fällt die Mine und alles, was dazugehört, an die Bank von Swiss Cheese City, deren Besitzer natürlich Bunz Barabunz ist. Und was Cocco Bill und Osusanna nicht wissen, ist, daß Bunz bei dem Verschwinden von Osusannas Onkel etwas nachgeholfen hat. Cocco Bill steigt also hinab in das Minenlabyrinth und macht sich auf die Suche nach Onkel Robert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick