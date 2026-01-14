Cocco Bill und der große böse WolfJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 51: Cocco Bill und der große böse Wolf
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Im Auftrag von Bunz Barabunz überfällt ein Bandit mit seiner Bande alle umliegenden Schaffarmen. Er hat sich als Wolf verkleidet und sorgt durch seine Diebstähle dafür, daß die Farmer keine Wolle mehr verkaufen können. So erhält Bunz umsonst seine Wolle und kann so als einziger seine Pullover verkaufen. Ein Riesengeschäft. Doch Cocco Bill wird von einem Farmer angeheuert, um dem Wolf den Garaus zu machen. Cocco Bill braucht gar nicht lange, um zu erkennen, wer hinter der ganzen Sache steckt.
