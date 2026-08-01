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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 10vom 01.08.2026
Überraschung, Überraschung

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Corneil and Bernie

Folge 10: Überraschung, Überraschung

12 Min.Folge vom 01.08.2026

John plant ein romantisches Überraschungsdinner zum Hochzeitstag mit Beth, hat jedoch keine Zeit für die Vorbereitungen. Bernie bietet an, alles zu organisieren. Als Corneil von Bernies früheren Versuchen als Veranstalter hört, wird ihm mulmig zumute und er schlägt vor, selbst das Essen zu kochen. Was könnte da schon schiefgehen?

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