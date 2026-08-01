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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 12vom 01.08.2026
200 Fuß unter der Erde

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Corneil and Bernie

Folge 12: 200 Fuß unter der Erde

12 Min.Folge vom 01.08.2026

Während einer Wanderung stoßen Corneil und Bernie mitten im Nirgendwo auf ein Fernsehteam. Zwei Höhlenforscher werden vermisst und müssen gerettet werden, bevor ein Geysir ausbricht. Bernies Hilfsangebot wird zunächst abgelehnt, doch die Aussicht auf Ruhm und Anerkennung ist für ihn zu verlockend. Zum Glück hat er Corneil an seiner Seite.

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