Staffel 1Folge 3vom 01.08.2026
MondstichJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 3: Mondstich
13 Min.Folge vom 01.08.2026
In dem benachbarten Wohnhaus geschehen seltsame Dinge, und Corneil ist überzeugt, einen Vampir gesehen zu haben. Zunächst glaubt Bernie ihm nicht, bis er den Vampir mit eigenen Augen sieht. Die Polizei hält ihre Geschichte für Unsinn, also machen sich Corneil und Bernie selbst daran, Beweise zu finden.
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