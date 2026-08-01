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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 5vom 01.08.2026
Radio Bernie

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Corneil and Bernie

Folge 5: Radio Bernie

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie hat seinen eigenen Radiosender gegründet, mit Corneil als widerwilligem Assistenten. Bernie ist enttäuscht, weil offenbar niemand seine Sendung hört. Corneil möchte ihm helfen, doch schon bald gerät alles außer Kontrolle, als Corneil Gefallen am Leben als Radiomoderator findet.

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