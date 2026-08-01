Staffel 1Folge 5vom 01.08.2026
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Corneil and Bernie
Folge 5: Radio Bernie
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernie hat seinen eigenen Radiosender gegründet, mit Corneil als widerwilligem Assistenten. Bernie ist enttäuscht, weil offenbar niemand seine Sendung hört. Corneil möchte ihm helfen, doch schon bald gerät alles außer Kontrolle, als Corneil Gefallen am Leben als Radiomoderator findet.
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