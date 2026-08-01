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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 15vom 01.08.2026
Kunstalarm

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Corneil and Bernie

Folge 15: Kunstalarm

14 Min.Folge vom 01.08.2026

John und Beth sind in der Oper. Corneil wartet in Johns Büro auf Bernie, als ein Einbrecher durch das offene Fenster steigt und ein wertvolles Gemälde stiehlt. Das Erlebnis traumatisiert Corneil so sehr, dass er große Angst davor entwickelt, allein zu sein. Es müssen drastische Maßnahmen ergriffen werden, um ihn von seiner Angst zu heilen.

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