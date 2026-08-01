Staffel 1Folge 4vom 01.08.2026
DschungelpanikJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 4: Dschungelpanik
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernie bittet Corneil, ihn für die Fernseh-Abenteuersendung „Dschungelpanik“ anzumelden. Er wird angenommen – allerdings nur unter der Bedingung, dass Corneil mitkommt. Werden die beiden eine Woche auf einer einsamen Insel überstehen, und kann Corneil die anderen Teilnehmer austricksen, ohne von den Kameras entlarvt zu werden?
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