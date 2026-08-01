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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 7vom 01.08.2026
Corneil verliebt sich

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Corneil and Bernie

Folge 7: Corneil verliebt sich

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil ist Hals über Kopf in Beauty verliebt, die Pudeldame aus dem Erdgeschoss. Er versucht Bernie dazu zu bringen, mit deren Besitzerin Caroline auszugehen, damit er Zeit mit seiner großen Liebe verbringen kann. Doch erst nachdem Caroline ein Umstyling bekommen hat und Bernie plötzlich Interesse zeigt, beginnt Corneil, seine Gefühle für Beauty zu hinterfragen.

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