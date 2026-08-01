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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 40vom 01.08.2026
Finder leiden

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Corneil and Bernie

Folge 40: Finder leiden

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil findet eine Smartwatch und möchte sie bei der Polizei abgeben. Bernie besteht jedoch darauf, sie zu behalten. Corneil erklärt ihm, dass das Behalten der Uhr Diebstahl gleichkommt und schlechte Taten nur Unglück bringen. Bernie lacht darüber, doch Corneil ist fest entschlossen, ihm eine Lektion zu erteilen.

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