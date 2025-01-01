Danni Lowinski
Folge 10: Familie Lowinski
43 Min.Ab 12
Generalstaatsanwalt Röpke hat es auf Danni abgesehen: Sie hat August eine verpasst, als er einen Streit zwischen ihr und seiner Sekretärin schlichten wollte. Als Danni während der Anhörung dann auch noch Röpke beleidigt, will der sie unbedingt aus der Anwaltskammer ausschließen. Zu allem Überfluss zieht auch noch ihre Mutter ins Reihenhaus ein - uns lässt Baby Lulu wie einst Danni allein zu Haus. Ein handfester Streit ist unausweichlich.
