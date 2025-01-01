Danni Lowinski
Folge 8: Alles futsch
43 Min.Ab 6
Danni ist wieder allein, nur noch der Ring an ihrem Finger erinnert an Pit und den kurzen Traum vom Glück. Auch Dannis polnischer Mandant Eugen hat alles verloren. Er hat seine gesamten Ersparnisse in einen vermeintlich sicheren Fonds gesteckt, den er sich als Altersvorsorge hat verkaufen lassen. Bei ihrem ersten Gespräch mit dem Anlageberater trifft Danni auf einen alten Bekannten: Olli Schmidt. Sein Auftritt fordert Dannis Ehrgeiz heraus, den Fall unbedingt zu gewinnen.
