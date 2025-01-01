Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Am Arsch

SAT.1Staffel 5Folge 12
Am Arsch

Am ArschJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 12: Am Arsch

42 Min.Ab 12

Danni steht mehr oder weniger vor dem Nichts: Sie hat kein Büro mehr, die Miete für das Haus ist überfällig, und auf dem Konto herrscht gähnende Leere. Gerade als sie als Frisörin anheuert, kommt ihr Olli zur Hilfe: Er möchte gemeinsam mit ihr Chantal unterstützen, die für ihren Sohn Finn Unterhalt von Tauchlehrer Moritz einfordern will. Der willigt vorgeblich ein, will sich allerdings heimlich auf die Malediven absetzen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
SAT.1
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen