Danni Lowinski
Folge 13: Wünsche werden wahr
44 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 6
Zurück an den Klapptisch: Danni packt das Leben beim Schopf und postiert sich mit einem Freiluft-Büro auf dem Kölner Neumarkt. Ihr erster Outdoor-Klient ist Yingpeng Sang, der angeblich ein sehr erfolgreiches Spielzeug kopiert haben soll - das wirft ihm das Unternehmen Bundschuh vor. Wenn Danni Yingpengs Unschuld beweisen kann, ist sie alle finanziellen Sorgen los. Doch ohne Chinesisch-Kenntnisse wird das harte Arbeit. Außerdem muss die Beziehung zu Olli endlich geklärt werden.
