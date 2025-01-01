Danni Lowinski
Folge 11: Solidarität
43 Min.Ab 12
Ausgerechnet Olli ist Dannis neuer Mandant: Er soll seine Kollegin Ines Winkler sexuell belästigt haben! Was zuerst aussieht wie der exemplarische Kampf einer Frau gegen den allgegenwärtigen Chauvinismus, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Intrige von Ollis Anwaltspartnern. Danni nimmt den Kampf auf. Auch ihren Freunden muss die taffe Anwältin helfen: Theofanis soll wegen Mietschulden aus seinem Laden fliegen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick