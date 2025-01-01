Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danni Lowinski

Solidarität

SAT.1Staffel 5Folge 11
Solidarität

Danni Lowinski

Folge 11: Solidarität

43 Min.Ab 12

Ausgerechnet Olli ist Dannis neuer Mandant: Er soll seine Kollegin Ines Winkler sexuell belästigt haben! Was zuerst aussieht wie der exemplarische Kampf einer Frau gegen den allgegenwärtigen Chauvinismus, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Intrige von Ollis Anwaltspartnern. Danni nimmt den Kampf auf. Auch ihren Freunden muss die taffe Anwältin helfen: Theofanis soll wegen Mietschulden aus seinem Laden fliegen ...

SAT.1
