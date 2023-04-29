Danni Lowinski
Folge 1: Mutterfreuden
43 Min.Folge vom 29.04.2023Ab 12
Danni, Kurt und die hochschwangere Bea sind in ein Reihenhaus mit Garten gezogen. Idylle pur? Ja - wenn da bloß nicht das Lehrerehepaar Tanja und Thomas im Nachbarhaus wäre. Auch bei ihrem aktuellen Fall hat Danni hart zu kämpfen. Ihre Mandantin Tiffany, eine Ex-Prostituierte, will nach einer erfolgreichen Drogentherapie das Umgangsrecht für ihren Sohn erstreiten. Jetzt liegt es an Danni, alle zu überzeugen, dass Tiffany nicht mehr anschaffen geht ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick