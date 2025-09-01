Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1: Eine Seefahrt, die ist lustig (1)

44 Min.Ab 12

Der Gangster Joe Scarlette versucht auf Richter Mordente Druck auszuüben, indem er dessen Tochter Lori entführt. Klar, dass das A-Team sofort eingreift - doch die vier haben die Rechnung ohne Colonel Decker gemacht, der nichts unversucht lässt, um Hannibal und Co. endlich zu stellen. Um Lori doch noch zu ihrer Familie zurückbringen zu können, muss das A-Team nach Italien aufbrechen ...

