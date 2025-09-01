Das A-Team
Folge 19: Ein Jugendfreund in Nöten
47 Min.Ab 12
Face' alter Freund Barry ist bei einer Schatzsuche auf ein Schiff aus dem 17. Jahrhundert gestoßen. Als Barry plötzlich verschwindet, macht sich seine Schwester Elaine große Sorgen. Sie bittet Face um Hilfe. Dem A-Team gelingt es, Barry zu finden und aus den Fängen seiner Entführer zu befreien. Mit vereinten Kräften versuchen sie, den Schatz zu heben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick