Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Eine Seefahrt, die ist lustig (2)

NBCUniversalStaffel 4Folge 2vom 09.11.2025
Eine Seefahrt, die ist lustig (2)

Eine Seefahrt, die ist lustig (2)Jetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 2: Eine Seefahrt, die ist lustig (2)

42 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Nachdem B.A. das Flugzeug außer Gefecht gesetzt hat, sitzt das A-Team samt der Tochter von Richter Mordente in Italien fest. Um in die USA zurückkehren zu können, heuert die Gruppe auf einem Kreuzfahrtschiff an. Face gibt sich als Assistent des Schiffarztes aus, Hannibal lässt sich als Poolreiniger rekrutieren und Murdock gibt sich als Pfleger von B.A. aus, der sich wiederum als Rollstuhlfahrer vorstellt. Doch die Scarlettes sind dem A-Team dicht auf den Fersen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen