Das A-Team
Folge 6: Hinter Gittern
46 Min.Ab 12
Prominente Klientel für das A-Team: Der Rockstar Rick James engagiert die vier Exsoldaten, um die Unschuld seines Freundes C.J. Mack zu beweisen, der unschuldig hinter schwedischen Gardinen sitzt. Zudem hat C.J. herausgefunden, dass der skrupellose Gefängnisdirektor Warden Crichton Insassen zu Überfällen anstiftet. Um an Beweise zu kommen, organisiert das A-Team ein Gefängniskonzert ...
