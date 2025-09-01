Das A-Team
Folge 12: Ein Bärendienst
45 Min.Ab 12
Als Hannibal Sydney alias "Onkel Buckle-Up" vor Schlägern rettet, bietet ihm Sydney die Rolle "Ruff der Bär" in seiner Kindersendung an. Hannibal nimmt das Angebot an und erfährt, dass Sydney bedroht wird, seit er sich bei einem Fabrikanten über minderwertiges Spielzeug beschwert hat. Das A-Team kommt den dunklen Geschäften der Herstellerfirma auf die Spur ...
