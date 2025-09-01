Das A-Team
Folge 18: Hannibals rettender Plan
46 Min.Ab 12
Deborah Duke bittet ihren ehemaligen Schulkollegen B.A. um Hilfe: Ihr Ehemann Jason ist verschwunden und sie weiß nicht weiter. B.A., der auf Jason nicht sonderlich gut zu sprechen ist, verspricht Deborah dennoch die Hilfe des A-Teams. Bei den Nachforschungen kommt ans Licht, dass Jason in dunkle Geschäfte rund um eine Goldmine verwickelt ist ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick