Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Der rote Tod und seine Tochter

NBCUniversalStaffel 4Folge 9vom 16.11.2025
Der rote Tod und seine Tochter

Der rote Tod und seine TochterJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 9: Der rote Tod und seine Tochter

46 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Das Pentagon gibt überraschend bekannt, dass Face begnadigt werden soll. Face ist hellauf begeistert von seiner neugewonnenen Freiheit und will sofort ins Showgeschäft einsteigen. Schon bald stellt sich heraus, dass es sich um eine Falle von Colonel Fullbright handelt. Und damit nicht genug: Auch der vietnamesische General Chow wird auf Face aufmerksam. Er ist davon überzeugt, dass Face während des Vietnamkriegs seine Tochter entehrt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen