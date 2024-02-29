Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

Sag die Wahrheit

SAT.1Staffel 1Folge 36vom 29.02.2024
Sag die Wahrheit

Das Küstenrevier

Folge 36: Sag die Wahrheit

35 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12

Hanna kann trotz Chrissys Beweisfoto nicht glauben, dass Alex etwas mit Bennis und Jasmins Entführung zu tun gehabt haben soll. Sie will ihn nicht erneut zu Unrecht verdächtigen, doch Alex verhält sich nicht nur ihr gegenüber seltsam. Benni will Jasmin auf ein Date einladen, doch sie reagiert schroff und abweisend. Eine Geiselnahme verlangt von Kriminalhauptkommissar Harry höchstes Verhandlungsgeschick, denn der Täter ist verzweifelt und unberechenbar.

