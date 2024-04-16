Das Küstenrevier
Folge 67: Ein ehrenwertes Haus
35 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12
Der verhasste Vermieter eines Wohnkomplexes wird tot aufgefunden und Petra Thomsen ermittelt. Alle Hausbewohner hätten ein Motiv, ihn zu töten. Bürgermeisterin Natalie versucht durch einen unseriösen Trick, ihren Plan durchzudrücken, das Seniorenheim zu privatisieren. Dabei rechnet sie allerdings nicht damit, selbst reingelegt zu werden und in eine Falle zu tappen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick