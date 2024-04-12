Alles in kleinen ScheinenJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 65: Alles in kleinen Scheinen
35 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12
Im Küstenrevier tritt die neue Hauptkommissarin Lena Hertwig ihren Dienst an und schon beim ersten Fall beweist die neue Kollegin ein gutes Näschen für Verbrechen. Ein Treffen mit ihrer alten Klassenlehrerin Renate Kluge bringt sie auf die Spur eines Trickbetrügers. Auch in der Ankerklause weht mit Felix Bruder Jost ein frischer Wind. Allerdings entpuppt sich dieser eher als Sturm, denn die Frisk-Brüder tragen ihren jahrelangen Konflikt nicht nur mit Worten aus.
