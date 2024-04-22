Das Küstenrevier
Folge 71: Kaltblütig
35 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 12
Der Erbe eines Familienunternehmens verstirbt auf mysteriöse Art und Weise. Für die Kommissarin Thomsen steht fest: Das war Mord. Jasmin macht sich große Vorwürfe wegen ihrer Fahrerflucht und möchte ihren Fehler wiedergutmachen. Natalie wittert nicht nur die Chance, ihrer Tochter zu helfen, sondern ganz nebenbei Wahlkampf zu betreiben.
