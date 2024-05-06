Das Küstenrevier
Folge 80: Schusswaffengebrauch
34 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Tia ist erstmals gezwungen, in einem Routineeinsatz ihre Schusswaffe zu benutzen und verletzt den Jugendlichen Maik Clemens. Maik hatte die Polizisten vorab mit einer Waffe bedroht. Der Grund dafür liegt im Kofferraum: eine Ladung illegaler Waffen. Natalie muss ihr Bürgermeisterbüro räumen und auch Nele verabschiedet sich aus Küstritz. Nur Harry taucht nicht zum Abschied auf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick