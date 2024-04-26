Das Küstenrevier
Folge 75: Akute Lage
35 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Yassins Cousine Anissa erwischt auf frischer Tat einen Einbrecher in einer Küstritzer Ferienwohnung, wird aber von dem ausländerfeindlichen Verwalter selbst der Tat verdächtigt. Auf dem Revier eskaliert die Situation und der Mann nimmt Anissa als Geisel, um sie zu einem Geständnis zu zwingen. Natalie will einen neuen Käufer für das Seniorenheim an Land ziehen, doch die beiden Frisk-Brüder können durch einen raffinierten Plan den Deal verhindern.
