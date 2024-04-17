Das Küstenrevier
Folge 68: Auf dem Holzweg
35 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Der Journalist Lars Spieker wird schwer verletzt in einem Hotel aufgefunden und auch seine eifersüchtige Ex-Freundin war zur Tatzeit im Hotel. Harry ermittelt und kommt einem weiteren Kriminalfall auf die Spur. Jasmin packt das Fernweh und plant für sich und Benni ein Auslandjahr. Doch Jasmins Begeisterung springt nicht so recht auf Benni über und die beiden müssen sich grundlegende Beziehungsfragen stellen.
