Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Auf dem Holzweg

SAT.1Staffel 1Folge 68vom 17.04.2024
Auf dem Holzweg

Auf dem HolzwegJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 68: Auf dem Holzweg

35 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12

Der Journalist Lars Spieker wird schwer verletzt in einem Hotel aufgefunden und auch seine eifersüchtige Ex-Freundin war zur Tatzeit im Hotel. Harry ermittelt und kommt einem weiteren Kriminalfall auf die Spur. Jasmin packt das Fernweh und plant für sich und Benni ein Auslandjahr. Doch Jasmins Begeisterung springt nicht so recht auf Benni über und die beiden müssen sich grundlegende Beziehungsfragen stellen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen