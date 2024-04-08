Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

Bienensterben

SAT.1Staffel 1Folge 61vom 08.04.2024
Bienensterben

Das Küstenrevier

Folge 61: Bienensterben

35 Min.Folge vom 08.04.2024Ab 12

Die spirituelle Beraterin Cleo Aura verstirbt unmittelbar nach einem allergischen Schock, ausgelöst durch einen Bienenstich. Ermittlerin Tia findet am Unfallort Hinweise darauf, dass es sich um einen gezielten Mord handelt und sich das selbsternannte Medium einige Feinde gemacht hat. Unterdessen versucht Benni, den Schrecken seiner Entführung zu verarbeiten, was ihm aber nicht so recht gelingen mag - bis ein unerwarteter Gast in Küstritz eintrifft.

