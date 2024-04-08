Das Küstenrevier
Folge 61: Bienensterben
35 Min.Folge vom 08.04.2024Ab 12
Die spirituelle Beraterin Cleo Aura verstirbt unmittelbar nach einem allergischen Schock, ausgelöst durch einen Bienenstich. Ermittlerin Tia findet am Unfallort Hinweise darauf, dass es sich um einen gezielten Mord handelt und sich das selbsternannte Medium einige Feinde gemacht hat. Unterdessen versucht Benni, den Schrecken seiner Entführung zu verarbeiten, was ihm aber nicht so recht gelingen mag - bis ein unerwarteter Gast in Küstritz eintrifft.
