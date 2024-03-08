Das Küstenrevier
Folge 42: Your home is my castle
35 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Bei einer Zwangsräumung wird eine Leiche aufgefunden. Polizeichef Ole ermittelt mit Yassin, weshalb der Mietnomade an giftigen Dämpfen starb. Unbedacht lädt Felix seinen Kumpel Alex zum Essen ein. Hanna muss an diesem Abend Alex weiterhin Gefühle vorspielen, um ihre Ermittlungen gegen ihn zu decken. Doch das Treffen ist überschattet von anderen Sorgen, denn draußen herrscht ein Sturm und von Felix und seinem Fischkutter fehlt jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick