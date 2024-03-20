Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Geisterstunde

SAT.1Staffel 1Folge 50vom 20.03.2024
Geisterstunde

GeisterstundeJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 50: Geisterstunde

35 Min.Folge vom 20.03.2024Ab 12

Alex hat einen tödlichen Auftrag. Doch er versucht, seine große Liebe Hanna zu retten, indem er Benni erpresst, ihm das nötige Druckmittel zu bringen. Harry und Ole ermitteln im Falle eines sagenhaften Familienfluches, nachdem der letzte Nachkomme einer Adelsfamilie ermordet wurde. Laut Sage kann nur einer dafür verantwortlich sein: Piratenanführer Tjark. Doch dieser ist bereits seit 300 Jahren tot und Geister gibt es nicht ... oder etwa doch?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen