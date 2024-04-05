Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Am Abgrund

SAT.1Staffel 1Folge 60vom 05.04.2024
Am Abgrund

Am AbgrundJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 60: Am Abgrund

35 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12

Alex hat Benni in seiner Gewalt und zwingt Hanna, ihm zu helfen von der Insel zu fliehen. Die Kommissarin befürchtet, dass das ihre einzige Chance ist, ihren Sohn zu retten und sucht fieberhaft nach einem Ausweg. Während sich Hanna damit in große Gefahr begibt, müssen Harry und ihre Freunde Hinweise entschlüsseln, um Alex zu stoppen. Können die Küstritzer es mit vereinten Kräften schaffen, Mutter und Sohn zu retten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen