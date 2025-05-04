Lebendig begraben für 100 Stunden!Jetzt kostenlos streamen
Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 1: Lebendig begraben für 100 Stunden!
24 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12
In der ersten Folge von „DEEP DOWN“ wagen sechs Teilnehmer den Abstieg in ihr eigenes Grab – noch ahnen sie nicht, was die nächsten 100 Stunden für sie bereithalten. Zwischen Nervosität und Vorfreude beginnt ein emotionales Wechselbad. Doch sobald die Türen der engen, dunklen Boxen schließen, wird es ernst: Wie reagieren sie auf ihr neues Zuhause?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick