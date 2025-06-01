Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 10: Willkür des Schicksals
34 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 12
Die Teilnehmer machen sich auf die Suche nach neuen Gegenständen und stehen vor einer Entscheidung – doch wofür eigentlich? Die Folgen reichen von großer Freude bis hin zu tiefer Enttäuschung: Ronny und Willi erhalten eine außergewöhnliche Gelegenheit, Knossi muss mit den Konsequenzen einer Fehlentscheidung zurechtkommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick