Deep Down - Die Vergrabenen

Willkür des Schicksals

Staffel 1Folge 10vom 01.06.2025
Folge 10: Willkür des Schicksals

34 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 12

Die Teilnehmer machen sich auf die Suche nach neuen Gegenständen und stehen vor einer Entscheidung – doch wofür eigentlich? Die Folgen reichen von großer Freude bis hin zu tiefer Enttäuschung: Ronny und Willi erhalten eine außergewöhnliche Gelegenheit, Knossi muss mit den Konsequenzen einer Fehlentscheidung zurechtkommen.

