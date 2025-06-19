Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deep Down - Die Vergrabenen

Folge 9: Angst, Hunger, Wahnsinn

33 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12

Nachdem der erste Teilnehmer geborgen wurde, werden die übrigen fünf von einer bedrohlichen Naturgewalt überrascht. Unsicherheit und Angst breiten sich aus. Gleichzeitig wachsen Hunger und Langeweile und bestimmen zunehmend den Alltag der Box-Insassen. Während Knossi versucht, die Zeit im Blick zu behalten, bereitet sich Lewin innerlich auf harte Stunden vor.

