Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deep Down - Die Vergrabenen

Mentaler Verfall

JoynStaffel 1Folge 15vom 11.06.2025
Mentaler Verfall

Mentaler VerfallJetzt kostenlos streamen

Deep Down - Die Vergrabenen

Folge 15: Mentaler Verfall

30 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12

Der mentale Verfall erreicht einen neuen Höhepunkt, als die verbliebenen Teilnehmer sich einer neuen Herausforderung stellen müssen. Außerdem wird ihre Kontrolle über den eigenen Körper erneut auf die Probe gestellt. Ronny zeigt vermehrte Reizbarkeit und leistet zunehmend Widerstand. Schließlich bekommen die Teilnehmer unerwarteten Zuspruch für ihre letzte Zeit in der Box.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Deep Down - Die Vergrabenen
Joyn
Deep Down - Die Vergrabenen

Deep Down - Die Vergrabenen

Alle 1 Staffeln und Folgen