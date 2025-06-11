Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 15: Mentaler Verfall
30 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12
Der mentale Verfall erreicht einen neuen Höhepunkt, als die verbliebenen Teilnehmer sich einer neuen Herausforderung stellen müssen. Außerdem wird ihre Kontrolle über den eigenen Körper erneut auf die Probe gestellt. Ronny zeigt vermehrte Reizbarkeit und leistet zunehmend Widerstand. Schließlich bekommen die Teilnehmer unerwarteten Zuspruch für ihre letzte Zeit in der Box.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick