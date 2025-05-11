Zum Inhalt springenBarrierefrei
35 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12

Das Bedürfnis nach Schlaf wird für die Teilnehmer immer drängender – doch die ersehnte Ruhe wird ihnen verwehrt. Ungewissheit und Frustration steigen, die ersten fordern Antworten. Doch spätestens bei der nächsten Herausforderung wird allen klar: Bei „DEEP DOWN“ ist Tiefschlaf ein Luxusgut und Selbstbeherrschung ein entscheidender Vorteil.

