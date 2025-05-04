Deep Down - Die Vergrabenen
Folge 2: Absolute Dunkelheit
40 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 16
In der zweiten Folge „DEEP DOWN“ geht das Licht aus und die Teilnehmer müssen sich an die neuen Gegebenheiten gewöhnen. Erste Grundbedürfnisse machen sich bemerkbar, während kreative Wege gesucht werden, die Zeit zu überbrücken. Außerdem stoßen die meisten auf einen entscheidenden Gegenstand – ein Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit?
