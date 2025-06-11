Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deep Down - Die Vergrabenen

Staffel 1Folge 16vom 11.06.2025
Folge 16: Nach 100 Stunden frei

35 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12

In den finalen Stunden des Experiments durchleben die Teilnehmer ein intensives Wechselbad der Gefühle. Eine unerwartete, einmalige Möglichkeit bietet sich ihnen – doch nicht jeder kann sie nutzen. Nach der Befreiung erreicht das Base Camp eine emotionale Nachricht. Zum Schluss bleibt die Frage: Was haben die Teilnehmer bei der extremen Erfahrung gelernt?

