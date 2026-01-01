Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 5: Benji, Arnold und Kyte
47 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Noel bekommt heute prominenten Besuch. Mark Owen, Mitglied der Pop-Band "Take That", ist mit seinem 18 Monate alten Dobermann Arnold in die Praxis gekommen. Der Hund hat offenbar einen Kreuzbandriss. Außerdem untersucht Noel Hund Benji, der Schmerzen am Hinterbein hat. Und Border Collie Kyte leidet an Schulterproblemen.
